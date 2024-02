Le "chicche" del nuovo stadio a San Donato: alcune idee innovative

Il Milan, come riportato già da ieri, ha completato l'acquisto dei terreni a San Donato dove costruire il proprio stadio. Il passaggio non sarà immediato e ci sono ancora alcuni scogli burocratici da superare, ma lo stanziamento di 40 milioni vale più di mille parole su quelle che sono le reali intenzioni del club rossonero. Ora il dibattito pubblico e poi si potrà dare il via, a partire da febbraio, all'accordo di programma che sarà la fase in cui si stenderà il progetto vero e proprio.

Su questo ci sono già delle indiscrezioni chiare: circa 70mila posti, due anelli, posti più larghi tra cui sedute premium e zone per l'hospitality. Ma sono previste anche alcune "chicche" che renderanno lo stadio riconoscibile e soprattutto moderno. Una di queste per esempio riguarda i led colorati che verranno aggiornati di partita in partita e che saranno rossi quando scenderà in campo il Milan, ben visibili soprattutto dalle tangenziali, a mo' di benvenuto e arrivederci, come accade anche a Monaco con l'Allianz Arena. In più ci saranno i più grandi maxischermi di Italia e anche sono previsti due spogliatoi da 1000mq provvisti di palestra e vasche per la crioterapia.