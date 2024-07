Le date di inizio di Milan, Milan Futuro, Femminile e Primavera

PRIMA SQUADRA MASCHILE E MILAN FUTURO

I rossoneri torneranno a Milanello lunedì 8 luglio per il raduno sotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Sarà un gruppo che vedrà i membri della prima squadra, non ancora impegnati con le rispettive nazionali, lavorare a fianco dei giocatori che comporranno il Milan Futuro di Daniele Bonera, la squadra che parteciperà alla prossima Serie C e che esordirà ufficialmente ad agosto nella Coppa Italia di Serie C.

Per i rossoneri di Fonseca, invece, prevista un'amichevole in Austria contro il Rapid Vienna prima del volo per gli Stati Uniti e la partecipazione al Soccer Champions Tour con tre amichevoli di cui una in questo mese di luglio.

Rapid Vienna-Milan, Amichevole: sabato 20 luglio alle 17.30 - Allianz Stadion, Hütteldorf (Vienna)

Manchester City-Milan, Soccer Champions Tour: domenica 28 luglio alle 00.00 (orario italiano) - Yankee Stadium, New York

RIMA SQUADRA FEMMINILE E PRIMAVERA MASCHILE

Luglio sarà anche il mese in cui ripartirà la stagione del Milan Femminile, che sta ultimando la definizione della rosa della prossima stagione. Le rossonere si raduneranno al PUMA House of Football nella seconda metà del mese prima di dar via al proprio precampionato con il ritiro e le prime amichevoli. Ritrovo previsto nei prossimi giorni per la Primavera maschile che anche nel 2024/25 sarà impegnata tra il campionato - a 20 squadre - e una rinnovata UEFA Youth League.