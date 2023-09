Le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A

L'AIA nella mattinata di oggi ha comunicato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato. Il derby è stato affidato a Simone Sozza, direttore di gara della sezione di Seregno. Nonostante faccia parte della sezione brianzola, Sozza è nato a Milano. Per questo motivo, per la prima volta nella storia un arbitro nato nella città meneghina arbitrerà il derby della Madonnina.

LE DESIGNAZIONI

JUVENTUS – LAZIO Sabato 16/09 h.15.00

MARESCA

BACCINI – PAGLIARDINI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

INTER – MILAN Sabato 16/09 h.18.00

SOZZA

CARBONE – GIALLATINI

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PICCININI

GENOA – NAPOLI Sabato 16/09 h.20.45

FABBRI

BRESMES – SCARPA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – UDINESE h.12.30

DOVERI (foto)

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI PAOLO

FROSINONE – SASSUOLO h. 15.00

PRONTERA

CAPALDO – LAUDATO

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

MONZA – LECCE h. 15.00

MARINELLI

MONDIN – DI GIACINTO

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

FIORENTINA – ATALANTA h. 18.00

PAIRETTO

IMPERIALE – DI GIOIA

IV: DI BELLO

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – EMPOLI h. 20.45

SACCHI

TOLFO – MASSARA

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MIELE

SALERNITANA – TORINO Lunedì 18/09 h. 18.30

GIUA

CECCONI – CIPRIANI

IV: VOLPI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

H. VERONA – BOLOGNA Lunedì 18/09 h. 20.45

LA PENNA

DI IORIO – BARONE

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO