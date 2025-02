Le emozioni di Gimenez, Costacurta: "Non vorrei che il centravanti mancasse sia al Feyenoord che al Milan"

Il Milan gioca questa sera il primo atto dei playoff di Champions League: tra i rossoneri e gli ottavi di finale, sfuggiti all'ultima giornata, c'è di mezzo il Feyenoord che oggi ospita la squadra di Conceicao e il suo ex bomber Santiago Gimenez nella tanta bollente del De Kuip. Nel pre gara, in studio a Sky Sport 24, è intervenuto l'ex giocatore rossonero e opinionista Alessandro Costacurta. Leggi le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Costacurta sulle emozioni della partita di Santiago Gimenez: "Non sarà facile per lui, fino a due settimane si allenava con loro che sono stati compagni per quattro anni. Dev’essere un bel contrasto, soprattutto per uno passionale come lui: sono curioso di vedere la sua prestazione stasera. Non vorrei che il centravanti mancasse sia al Feyenoord che al Milan..."