Le Figaro scrive: "San Siro, impressionante! Che atmosfera! Abbiamo le vertigini. Tribune infiammate tutta la partita. Che meraviglia!"

vedi letture

Le Figaro, testata francese, riporta quanto segue dopo l'esperienza nel San Siro milanista di ieri sera: "San Siro, impressionante. Che stadio, che atmosfera! Appena arriviamo alle porte di San Siro e abbiamo le vertigini. Recinto imponente, massiccio, gigantesco, una fortezza del Medioevo. Impressione confermata entrando nei corridoi, uno stadio nel pieno degli anni ma che è impressionante. Le sue tribune scoscese si sono infiammate per tutta la partita, i tifosi, quelli della focosa Curva Sud in testa, hanno cantato come forsennati dall'inizio alla fine. Che meraviglia…".