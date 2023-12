Le Glorie del Milan perdono contro le Leggende del San Paolo: tra i protagonisti Kakà e Seedorf

Le Glorie del Milan, in campo questa sera al Morumbi Stadium, perdono 4-1 contro le leggende del San Paolo: per i brasiliani decidono 3 gol di Dodò e uno di Valber, nel Milan in rete Ricardo Oliveira nel primo tempo. Partita divertente e ovviamente dai ritmi bassi, nella prima frazione di gioco è la squadra padrona di casa a passare in vantaggio con la rete di Valber al 12'. Il pareggio del Milan arriva al 22' con Ricardo Oliveira, che vestì la casacca rossonera nella stagione 2006-2007, anno tra l'altro dell'ultima Champions vinta ad Atene.

Nella ripresa tanti cambi e ritmi indubbiamente ancor più agevoli, ci pensa per tre volte Dodò a fare male a un incolpevole Nelson Dida, in campo per tutta la durata del match con la maglia del Milan.

Termina dunque così questa bella iniziativa tra le due squadre che questa sera in campo potevano contare su ben 7 titoli mondiali: il Milan che ha conquistato 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup e il Sao Paulo che vanta 2 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup.

I brasiliani vincono come trenta anni fa contro il Milan: nei rossoneri bene Oliveira (1 gol e una rete sfiorata), Kakà e Seedorf, sempre fisico e ancora molto tecnico.