Le grandi trattative del Milan - 1991, dieci miliardi per il numero 10 croato

L’arrivo di Zvonimir Boban al Milan si realizzò nel 1991 sempre grazie a una intuizione di Ariedo Braida e Adriano Galliani che vollero scommettere su uno dei talenti più puri in Europa in quel periodo storico. I rossoneri per strapparlo alla Dinamo Zagabria sborsarono all’epoca 10 miliardi di lire, ma lo mandarono al Bari per farsi le ossa e capire al meglio il campionato italiano. Zvone sbarcò in Puglia all’età di 23 anni con un bagaglio d’esperienza già importante nel proprio paese, non solo dal punto di vista sportivo ma anche di vita. Perché Boban ha dovuto affrontare la guerra e i disordini che all’epoca segnarono la caduta della Jugoslavia, e questo lo ha segnato per sempre.

Nato a Imoschi l’8 ottobre 1968, la sua carriera cominciò nella Dinamo Zagabria a sedici anni e dopo tre divenne capitano della stessa, uno dei più giovani di sempre della Dinamo. Centrocampista offensivo che aveva come ideale l’indipendenza della sua Croazia, ed è famosa la foto del suo calcio ad un agente di polizia che malmenava un tifoso durante gli scontri avvenuti nel match tra Dinamo e Stella Rossa il 13 maggio 1990, frutto delle tensioni che portarono alla guerra civile e pulizia etnica.

Lo sbarco in Italia fu importante per Boban che diede voce alla sua Croazia, sfruttando la visibilità di un Milan stellare che vinceva ogni anno. Infatti in rossonero ottenne la Champions League nel 1994 e ben quattro scudetti, l'ultimo dei quali nel 1999; è proprio in quest'ultimo campionato che il suo contributo risulta più che mai determinante. Chiuse l'esperienza rossonera dopo nove stagioni con un bilancio totale di 251 presenze e 30 gol. E’ stato uno dei numeri dieci più importanti degli ultimi anni, una maglia storica che prima di lui fu indossata da Gullit e Savicevic e dopo da Rui Costa.