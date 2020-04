Le grandi trattative del Milan - 2001, l’inversione a U di Ancelotti e l’inizio dell’epopea

Terminata l’esperienza Zaccheroni con l’esonero dopo Milan-Deportivo La Coruna e la fase di traghettamento affidata a Cesare Maldini, il Milan - nell’estate del 2001 – sceglie di affidare la panchina ad un altro rivoluzionario del pallone: Fatih Terim. L’imperatore, che aveva eliminato due volte il Milan dalla Champions League con il Galatasaray, ha fatto ottime cose alla Fiorentina e Galliani lo prende per rilanciare i rossoneri. La campagna acquisti è sontuosa, visto che arrivano Rui Costa e Inzaghi oltre a Pirlo. Ma dopo un inizio promettente, con vittorie importanti come un 5-2 alla Fiorentina e il 2-4 in casa dell’Inter, qualcosa si inceppa. Il Milan inizia a non andare più e dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino, arriva la decisione: Terim viene esonerato.

Il Milan parte alla caccia del successore e lo individua in Carlo Ancelotti. Ma c’è un problema. Anche il Parma, dove Carletto si è affermato come allenatore, ha deciso di cambiare guida tecnica ed ha avanzato i contatti con l’ex allenatore della Juventus. La situazione è complicata, anche perché Carlo ha dato parola alla famiglia Tanzi e quando arriva la decisione dell’esonero di Terim, è già in viaggio verso Parma.

Ma ad un certo punto, squilla il telefono e dall’altro lato c’è Adriano Galliani. La domanda è secca: “Carlo, vuoi tornare a casa? Abbiamo bisogno di te”. Ancelotti, all’improvviso, si trova in mezzo a due fuochi. Da un lato la squadra che lo ha reso grande come calciatore e, dall’altro, il club che lo ha fatto allenare per la prima volta ad alti livelli. Il cuore gli dice Milan e così, con una clamorosa inversione a U lungo la strada per Parma, Ancelotti torna a Milano dove firma il contratto e, il 5 novembre 2001, viene presentato alla stampa nella sala delle coppe di via Turati. Sarà il primo passo verso l’ultima, grande epopea milanista.