Le grandi trattative del Milan - 2005, il colpo post Istanbul arriva da Parma: Gilardino è rossonero

Nel Milan post finale di Istanbul c’era la voglia, forte, di provare a prendersi quello che, nella stagione precedente, non era riuscito a vincere. La Juventus, in campionato, era arrivata davanti ai rossoneri mentre il Liverpool, nell’irrazionale finale dell’Ataturk, aveva vinto la Champions League ai rigori. Gattuso, nel corso di quell’estate, voleva andare via con il Bayern Monaco che lo tentava, ma venne trattenuto, così come la stragrande maggioranza della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Non rimase Hernan Crespo, per il quale non venne esercitato il diritto di riscatto che il Milan vantava con il Chelsea. L’argentino fece di tutto per rimanere a Milanello, poiché a Londra non ci voleva tornare, ma non se ne fece nulla.

Nel mirino di Adriano Galliani finì l’attaccante italiano emergente del momento, ovvero Alberto Gilardino che aveva appena salvato il Parma nello spareggio tutto emiliano con il Bologna. Ma sul Gila la concorrenza era forte, visto che l’Inter e la Juventus si erano mosse per provare a prenderlo. I bianconeri mollarono il colpo, mentre i nerazzurri cercarono l’affondo decisivo. I contatti tra Gilardino e Mancini furono parecchi così come quelli con Galliani. Ma i rossoneri, nel mentre, avevano preso anche lo svincolato Christian Vieri, il che fece aumentare i dubbi di Gilardino sulla destinazione milanista.

Ma prima di partire per le vacanze in Messico, ecco la telefonata decisiva tra la punta e Galliani, che gli garantì una centralità nel progetto tecnico-tattico dove, di fatto, sarebbe stato il partner offensivo di Andriy Shevchenko con Inzaghi e Vieri come alternative. L’ok finale arriva la sera del 7 luglio, quando tutte le parti convogliano in un’unica direzione, ovvero quella di via Turati. Il Parma abbassa la richiesta da 27 a 25 milioni mentre il Milan sale di un milione. L’affare è fatto. “Chi prenderà Gilardino farà spostare gli equilibri del campionato a suo favore” disse Buffon in un’intervista. Il Gila fece bene, ma arrivò a due punti dalla Juve – scudetto poi revocato da Calciopoli – ma risultò essere il colpo dell’estate.