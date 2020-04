Le grandi trattative del Milan - 2015, Bacca scelto grazie alle figurine Panini

Uno degli acquisti più costosi del Milan nelle ultime stagioni riguarda Carlos Bacca, attaccante colombiano prelevato dal Siviglia per 30 milioni di euro nell’estate del 2015. Un grosso investimento per la squadra che a quei tempi era allenata da Sinisa Mihajlovic, con una punta che fino a quel momento aveva segnato tanto in Liga e in Europa. L’operazione fu imbastita da Adriano Galliani che tentò di strappare uno sconto alla società spagnola che però volle i 30 milioni della clausola di Bacca, e così il Milan versò l’intera quota per avere il cartellino del colombiano, a cui andò un contratto di quattro stagioni. Operazione che si chiuse a fine giugno proprio per evitare la forte concorrenza, perché Roma e Liverpool da tempo stavano valutando la possibilità di prendere Bacca.

Ma c’è un retroscena su come Galliani abbia deciso di puntare sul colombiano, ed è stato un metodo abbastanza curioso. “Quello dell’almanacco Panini - ha spiegato l’ad milanista in una intervista -, metodo infallibile. Lì sono scritti nero su bianco i gol degli attaccanti e accanto a Carlos ci sono sempre state medie gol ottime, da quando era in Belgio al Bruges, poi al Siviglia e oggi”.

Bacca nel Milan ha segnato 31 reti in 70 presenze, una media di quasi un gol ogni due partite, niente male considerando le difficoltà degli attaccanti rossoneri nelle ultime stagioni. Con le sue 18 reti nell’annata 2015-16 resta uno degli attaccanti più prolifici dell’ultimo decennio. L’avventura di Bacca in Italia però è durata solamente due stagioni, alla terza è tornata in Spagna con la maglia del Villarreal, dove gioca tutt’ora. La sua cessione nell’estate del 2018 è stata la chiave per portare Samu Castillejo in Italia, in un affare complessivo di 25 milioni (18 milioni più il cartellino di Bacca).