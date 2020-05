Le grandi trattative del Milan - 2019, un terzino francese dal Real Madrid

Tra le grandi trattative che il Milan ha condotto negli ultimi anni entra di diritto anche l’operazione Theo Hernandez. Probabilmente è ancora presto per collocare il terzino francese nella lista delle migliori operazioni di sempre, ma sicuramente Theo è sulla buona strada e in questa prima annata rossonera l’ha già dimostrato. La grande intuizione in estate ha portato i suoi frutti. Theo Hernandez è il giocatore che nell’arco della stagione rossonera ha acquisito più valore. Il francese prelevato dal Real Madrid per 20 milioni di euro, ora ne vale più del doppio. E’ stata un’operazione chiusa da Paolo Maldini, volato direttamente ad Ibiza per incontrare il giocatore e farlo firmare. Un terzino capace di segnare cinque gol in campionato non è semplice trovarlo in serie A, soprattutto in una squadra che procede a stento come il Milan. Prima del francese, l'ultimo difensore del Milan in grado di segnare cinque reti in una singola stagione di Serie A era stato Christian Panucci nel 1995/96. Inoltre, Theo è il secondo difensore più giovane ad aver segnato almeno cinque gol nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

Numeri che hanno permesso al suo cartellino di lievitare e di diventare uno dei leader tecnici della rosa di Pioli. Hernandez ha ancora molto da imparare in fase difensiva, un difetto che però viene spesso compensato dalla sua attitudine migliore, ovvero la spinta sulla corsia sinistra in fase d’attacco. Il Milan vuole confermarlo per la prossima stagione, anche se la buona media ottenuta fino ad oggi ha sicuramente attirato l’attenzione di altre squadre straniere, ma i rossoneri non vogliono privarsi di uno dei giocatori più importanti per il futuro. Inoltre lo stesso Theo poco tempo fa sui social aveva espresso il desiderio di rimanere ancora a lungo al Milan e di diventare capitano della squadra nei prossimi anni.