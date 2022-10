Le invenzioni di Pioli, De Canio: "Mossa di Leao ha valorizzato anche il giocatore"

MilanNews.it

Gigi De Canio, intervistato su Tuttosport, ha parlato lungamente di Stefano Pioli e ha giudicato così alcune delle sue trovate come quella di spostare Kalulu centrale o di mettere Brahim sulla destra: "La dimostrazione di come attraverso le proprie idee di calcio è riuscito a proporre soluzioni diverse. Avrebbe potuto non conquistare il Tricolore, ma per me avrebbe vinto comunque, perchè aveva proposto qualcosa di innovativo e positivo. La mossa di Leao è stata determinante per la valorizzazione del calciatore stesso. Dall'alto rendimento del portoghese, alla grande considerazione nel mercato internazionale. È un valore che nessuno può disconoscere, che va riconosciuto a Pioli, un allenatore determinante che ha fatto il bene della sua società".