Le italiane avanti, Schick salva il Leverkusen nel recupero: tutti i risultati della serata di Europa League

L'Italia fa tre su tre in Europa League: dopo la delusione Champions, Milan, Roma e Atalanta mettono di nuovo il tricolore in risalto passando gli ottavi di Europa League. I rossoneri hanno liquidato lo Slavia Praga vincendo il ritorno per 3-1, con un punteggio aggregato di 7-3. La Roma, forte del grande vantaggio maturato all'Olimpico contro il Brighton (4-0), perde 1-0 in Inghilterra, ma è una sconfitta indolore: anche De Rossi ai quarti.

Infine l'Atalanta, che ha rimontato lo Sporting inizilamente in vantaggio, vincendo 2-1 sui portoghesi dopo il pari (1-1) dell'andata. Domani il sorteggio. Ecco tutti i risultati della serata:

Rangers-Benfica 0-1 (aggr. 2-3)

Slavia Praga-Milan 1-3 (aggr. 3-7)

Villarreal-Marsiglia 3-1 (aggr. 3-5)

West Ham-Friburgo 5-0 (aggr. 5-1)

Atalanta-Sporting 2-1 (aggr. 3-2)

Bayer Leverkusen-Qarabag 3-2 (aggr. 5-4)

Brighton-Roma 1-0 (aggr. 1-4)

Liverpool-Sparta Praga 6-1 (aggr. 11-2)