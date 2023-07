Le (mini)pagelle a Milan-Lumezzane: Pulisic ispirato, Loftus-Cheek e Pobega mezzali già applicate

Ecco le pagelle ai giocatori di Milan-Lumezzane, prima amichevole stagionale del Milan terminata 5-0 per i rossoneri con le reti di Pobega (doppietta), Messias e Colombo (doppietta).

Pulisic

Schierato da esterno sinistro (ruolo che verosimilmente sarà di Leao), Christian si è mostrato subito frizzante e con voglia di incidere; suoi due assist per Pobega nei primi due gol stagionali rossoneri, ai quali si aggiungono alcune giocate di qualità. La condizione atletica e già buona e può solo migliorare, così come l’intesa con i compagni non appena rientreranno i big.

Loftus-Cheek

Molto applicato tatticamente: in fase offensiva fa la mezzala del 4-3-3 ed è molto propositivo in avanti, mentre in fase difensiva di posiziona da trequartista nel 4-2-3-1 andando in pressing posizionale sui primi portatori avversari. È chiaro che la condizione fisica e atletica debba ancora migliorare, ma il ragazzo ha una evidente voglia di mettersi a disposizione del Milan per la sua crescita e quella del club.

Pobega

Suoi i primi due gol della stagione e un paio di tiri molto interessanti. Difficilmente partirà in questa stagione non solo per una questione di liste, ma anche perché la mezzala di inserimento è il suo ruolo e lo si è già ampiamente visto dalla primissima amichevole stagionale.

Romero

Chiede molto la palla e si fa vedere molto, ma gli avversari lo inquadrano bene sul mancino e lui non si accende come spererebbe. Suo il rigore che chiude il match.

Florenzi

Il più imballato, ma è ovvio data la preparazione. Il ruolo di terzino sinistro sarà solo di emergenza, anche perché li il Milan dovrebbe fare un nuovo acquisto e lui, come l’anno scorso, la prima alternativa a Calabria.