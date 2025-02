Le pagelle de Il CorSport: Abraham MVP. Theo torna ad essere devastante, Reijnders il "peggiore"

Il Milan vince contro la Roma ed approda alle semifinali di Coppa Italia. Il premio di uomo partita non può non andare a Tammy Abraham, premiato anche da Il Corriere dello Sport con un 7,5 pieno in pagella: "L’arrivo di Gimenez lo stimola. Prima doppietta in rossonero, per di più da ex. Portentoso lo stacco per il primo gol. Mentre sul secondo resta lucido davanti a Svilar".

Stesso voto anche per Theo Hernandez, che per una sera torna ad essere devastante: "Parabola perfetta per l’1-0. Scarico con il contagiri per il 2-0. E Abraham ringrazia".

Ottimo l'impatto anche dei nuovi, Santaigo Gimenez (voto 6,5) e Joao Felix (voto 7,5), che si è preso la scena con lo scavetto intorno al 70esimo che ha regalato ed ipotecato il passaggio del turno del Milan. Tra tutti, il "peggiore" stando a Il Corriere dello Sport è stato Tijjani Reijnders (voto 6), anche se la stessa valutazione è stata fatta anche per Kyle Walker, Leao e Pulisic, che semplicemente a differenza degli altri non si sono fatti notare.

Approvate invece le scelte di Conceiçao, voto 7.