Le pagelle del CorSport: "Adli e Okafor inguardabili"

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina propone le pagelle del Milan all'indomani della sfida con il Monza. Come prevedibile i voti assegnati ai rossoneri sono lo specchio di una prestazione orribile da parte dei rossoneri. A farne le spese in primis il tecnico Stefano Pioli che si merita un 4.5 in pagella: "Che svarione l'ampio turnover iniziale, troppi errori e tre punti buttati". A ruota lo segue Luka Jovic, 4: "Disastrosa anche la sua serata. Sbracciata da cartellino rosso. Errore pesante". Tra i bocciati non può mancare Malick Thiaw, 4: "Il rientro dal primo minuto è un disastro. Ha il record di commettere due falli in cinque secondi, uno da rigore. Sbaglia anche sul 2-0".

Tra i bocciati gravi figurano anche Noah Okafor (4.5), Yacine Adli (4.5), Samuel Chukwueze (5) e Ismael Bennacer (5). Gli unici che si salvano sono Christian Pulisic e Olivier Giroud, gli autori dei due gol. L'americano premiato con un 7 in pagella: "Subito assist per la rete del 2-1 di Giroud. E' un titolare e si vede. Giocatore di classe: sigilla il 2-2 con un tiro sublime". Per il bomber francese un 6.5: "Entra in campo e segna. Solito bomber".