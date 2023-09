Le pagelle del CorSport: "Con Tomori non si passa, Leao da dimenticare"

vedi letture

Le pagelle del Corriere dello Sport su Milan-Newcastle titolano così con la promozione di un giocatore rossonero e la bocciatura di un altro: "Con Tomori non si passa, Leao da dimenticare". Fikayo Tomori viene indicato come il migliore in campo, al ritorno dalla squalifica in campionato (7): "Si mangia Isak più volte in velocità". L'altra faccia della medaglia è invece Rafael Leao che viene segnalato come il peggiore tra i rossoneri (4): " Serata totalmente da dimenticare. S’incarta male su una buona occasione in area inglese".

Male anche Chukwueze e Pulisic (5), mentre leggermente insufficienti Theo, Reijnders e Pioli (5.5). Promosssi Florenzi e Sportiello (6.5). Il secondo portiere riceve questp giudizio: "Salva nel finale sulla conclusione di Longstaff per evitare la beffa".