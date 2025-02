Le pagelle del CorSport: Gimenez un killer d'area di rigore. Felix deludente, Theo un disastro

Il Milan pareggia contro il Feyenoord e viene eliminato dalla Champions League. Nel bilancio complessivo della stagione un'uscita di scena del genere peserà e non poco sul futuro di alcuni protagonisti del Diavolo, a partire da Sergio Conceiçao (voto 5,5) e Theo Hernandez (voto 3), il peggiore in campo secondo i colleghi de Il Corriere dello Sport (e non solo). La prestazione del francese è stata fortemente compromessa da quel cartellino rosso, somma di due ammonizioni inspiegabili, che ha anche cambiato completamente l'inerzia della partita.

Per il resto parliamo di un Milan che non ha offerto una brutta prestazione. Certo, non la migliore della sua stagione, ma che sarebbe potuta bastare per passare il turno contro un Feyenoord a pezzi. Bene Thiaw (voto 6,5) e Pulisic (voto 6,5), a differenza di Leao (voto 5,5) dal quale ci si aspettava qualcosina in più, soprattutto nel secondo tempo, e Joao Felix (voto 5), una delle più grandi delusioni della serata.

Migliore in campo, come al solito, El Bebote Santiago Gimenez (voto 7), "Un killer d’area di rigore", diventando subito l'idolo di San Siro.