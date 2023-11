Le pagelle del CorSport: Giroud, il duetto con Jovic non funziona proprio

Pioggia di insufficienze per il Milan che ieri ha perso contro l'Udinese, sul Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Il peggiore in campo è Luka Jovic (4) a cui era stata data una chance da titolare: "Totalmente avulso dal gioco, come già accaduto in altre occasioni". Non fa meglio Okafor che lo ha sostituito all'intervallo (4.5): "Viene risucchiato anche lui dalla serata negativa del Milan". Stesso voto anche per Reijnders e Krunic. Questo il giudizio per l'olandese: "In calo rispetto a inizio stagione quando era perfetto.

Paga un utilizzo eccessivo, ma ora comincia a sbagliare anche cose semplici". Voto negativo anche per Olivier Giroud (5): "Isolatissimo nel primo tempo, mai cercato dai compagni. Il duetto con Jovic proprio non funziona". Bocciato anche Stefano Pioli (4): "Presenta un inedito 4-4-2 anche a causa delle assenze, ma la sua squadra non decolla. Ne esce una delle partite più brutte del suo mandato al Milan"