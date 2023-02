Le pagelle del CorSport: Kalulu il migliore: 7,5. Fantasma Origi: 4,5

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Per il Corriere dello Sport non è Messias (7), match winner della gara di Monza, il migliore in campo. Bensì è Pierre Kalulu, premiato con un 7,5: "Applicato, feroce nei contrasti, veloce. Da un suo cross nasce il gol di Messias, ma è soprattutto dietro che fa la differenza". Bene anche Thiaw e Tomori, da 7. Sulla sufficienza i resti 3 centrocampisti: Tonali, Krunic e Theo. Bene Diaz e Leao, malissimo invece Divock Origi, bocciato con il 4,5: "Sembra spento, lontanissimo dalla versione Liverpool ai tempi in cui massacrò il Barcellona in Champions. Un fantasma". Male anche De Ketelaere: 5 in pagella.