Le pagelle del CorSport: Krunic il peggiore in campo

vedi letture

Le pagelle del Milan sul Corriere dello Sport dopo la rimonta subita a Lecce, eleggono Rade Krunic come il peggiore in campo per i rossoneri. La valutazione del bosniaco (4.5): "Marcatura larghissima sul colpo di testa di Blin. Ancora una volta incidono i calci piazzati contro il Milan. Un disastro pure in impostazione, sbaglia un contropiede facile". Male anche Yunus Musah e Tommaso Pobega (5). Bocciato anche Samuel Chukwueze (5.5): "Nel primo tempo una costante spina nel fianco per la difesa leccese, apre gli spazi per l’inserimento di Reijnders.

Nella ripresa calo drastico". Il migliore è Tijjani Reijnders (6.5): "Si è sbloccato l’olandese, prima rete con la maglia del Milan. Scatenato, va vicino al raddoppio colpendo il palo". Brutta e inevitabile valutazione anche per Stefano Pioli (5): "Come a Napoli, va sul 2-0, poi il Milan crolla mentalmente. E ha rischiato di portare a casa zero punti".