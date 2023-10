Le pagelle del CorSport: "Leao è sempre il più pericoloso"

Le pagelle del Corriere dello Sport all'indomani di Borussia Dortmund-Milan sono un po' spaccate in due lato rossonero. Il migliore è Rafael Leao (7): "Si accende ad intermittenza, ma quando indossa i monopattini è complicato fermarlo. Nel finale di primo tempo mette in affanno la difesa del Borussia, nella ripresa è sempre il più pericoloso". Dietro di lui tanti giocatori promossi (6.5): Maignan, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez. Chi invece non ha convinto (5) è stato: Calabria, Pobega, Pulisic e Giroud.