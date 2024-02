Le pagelle del CorSport: "Leao, il gol è magia. Adli professore"

Nonostante il pareggio abbia lasciato l'amaro in bocca al Milan, la prestazione complessiva rossonera è ottima e questo è rispecchiato anche nelle pagelle del Corriere dello Sport questa mattina. Il migliore è senza dubbio Rafael Leao (7.5): "Si è preso una rivincita zittendo i critici. Il gol è magia pura. Gli ingredienti: eleganza, dribbling e precisione. Il portoghese sblocca subito il match e ritrova la rete in campionato dopo cinque mesi. Stupendi gli assist per Loftus-Cheek e Pulisic". Non è da meno Yacine Adli (7): "Sale in cattedra il professor Adli. Regista del Milan, fa girare bene la squadra. Rischia la scivolata su Koopmeiners in area ma pulito è preciso".

Nelle valutazioni complessiva anche Stefano Pioli (6.5) fa buona figura: "Il Milan comincia a tutto gas. Disegna un 4-1-4-1 quotato all’attacco. Si arrabbia molto sul rigore assegnato all’Atalanta. Pareggio che gli sta stretto". Stesso voto anche per Florenzi, Gabbia e Thiaw. Serata a vuoto per Olivier Giroud (5), indicato come il meno positivo: "Rovina un buon primo tempo del Milan provocando un rigore inutile su Holm. Troppo ingenuo per uno della sua esperienza". Sotto la sufficienza anche Loftus-Cheek (5.5).