Le pagelle del CorSport: "luce" Bennacer ma il Milan non convince

Le pagelle del Corriere dello Sport questa mattina dicono tutto quello che c'è da dire sulla prestazione rossonera nel giudizio scritto per l'allenatore Stefano Pioli (6): "Il Milan vince, ma non convince. Nonostante il gol il peggio si vede nella ripresa, con squadra spaccata in uno strambo 5-0-5". Alla fine il migliore in campo è Pulisic (7), soprattutto per il sesto gol in Serie A della stagione: "Un altro gol. E siamo 6 in campionato. Quando serve, si fa trovare pronto. E pensare che per tutto il primo tempo, non aveva mai trovato la giocata giusta".

Molto bene anche Bennacer (6.5), unico centrocampista in palla dall'inizio alla fine e ideatore del passaggio vincente per Pulisic: "Appena in possesso palla si alza sulla trequarti andando ad affiancare Loftus-Cheek, così costringe Bajrami ad un lavoro che non è nelle sue corde. Quando esce, la luce si spegne". Promossi con lo stesso voto anche Maignan, Calabria, Theo.

Il voto più basso è riservato a Leao (5): "Trovarsi di fronte il solo Toljan sembra un invito a nozze. Invece, sbaglia quasi tutte le giocate. Le altre sono banali. Si becca pure qualche fischio al momento del cambio". Non bene anche Giroud (5): "Pochi palloni giocabili. Allora accetta di fare da “agevolatore” della manovra, aprendo spazi per i compagni. Così, però, è sprecato".