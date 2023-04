Le pagelle del CorSport: Maignan il migliore, Theo prezioso

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Le pagelle del Corriere dello Sport questa mattina raccontano di un Mike Maignan (7.5) migliore in campo nella vittoria dei rossoneri contro il Napoli di ieri sera. Questo il giudizio: "Insuperabile. La parata salva risultato, su Di Lorenzo, arriva nel finale. Grazie a lui, il Diavolo acquista fiducia". Voti positivi anche per Theo Hernandez (7, "Annulla Lozano"), Bennacer (7, "Si mette addosso a Lobotka per non farlo ragionare"). Non convincono invece le prestazioni di Tonali, Leao e Tomori (5.5). Per Stefano Pioli il voto è 6.5: "Non prende gol e quindi ha ragione lui".