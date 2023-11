Le pagelle del CorSport: Maignan provvidenziale, Pulisic tra i più attivi

Mike Maignan ha unito i giudizi come solo lui sa fare dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina: il portiere rossonero ha letteralmente parato i tre punti per il Diavolo e li ha messi nelle mani di Pioli e dei suoi compagni. Nelle pagelle del Corriere dello Sport è indicato come scontato Mvp del match (8): "Provvidenziale quando ferma Beltran, salvando tutto. Poi un paio di sbavature in uscita. Nel finale torna protagonista salvando con la faccia. Il Milan lo ringrazia".

Tra i giocatori promossi ci sono: Thiaw (6.5), Pulisic (6.5) e Theo Hernandez (7). Il francese viene giudicato così: "Duello accesso e intenso con Nico Gonzalez. Si procura il rigore e lo trasforma con freddezza. San Siro torna ad esultare grazie al francese. Splendido il filtrante che Jovic sciupa". Per l'americano invece questo il giudizio: "Scalda il pubblico infreddolito di San Siro con la prima conclusione in porta. È sicuramente tra i più attivi della squadra di Pioli". Per lo stesso Stefano Pioli arriva il 6.5 e un sospiro di sollievo: "Il suo Milan soffre tanto nella ripresa, ma torna a vincere dopo un mese e mezzo. Conserva il terzo posto in classifica".