Le pagelle del CorSport: Okafor tenace, Maignan da libero

Questa mattina le pagelle del Milan sul Corriere dello Sport non possono che essere positive. Una bella prestazione dei rossoneri, guidati in campo soprattutto da Theo Hernandez che è, senza sorprese, votato come migliore in campo, con un 7: "Quando strappa non gli stanno dietro. Il gol è potenza e perseveranza, ma l’esultanza gli costa un cartellino da diffidato: niente Fiorentina alla ripresa". Lo stesso voto però se lo merita anche Christian Pulisic che in questo mese ha riceuto solo valutazioni da primo della classe: "Una traversa che grida vendetta, dalla posizione che è di costante pericolo. Allarga il gioco e crea molto, poi è al posto giusto nel tap-in del raddoppio che è il suo nono gol in A". Il terzo 7 va a Samu Chukwueze, autore del terzo gol: "Un gol al volo che chiude la partita nel momento di maggior difficoltà del Milan".

Oltre ai tre goleador di giornata, ci sono diversi altri giocatori che si meritano la sufficienza piena. Il 6.5 arriva per Maignan, Leao, Giroud e Okafor. Lo svizzero, schierato titolare come punta, è giudicato così: "Da punta centrale, fatica un po’ a trovare il proprio posto nel mondo. Un gran destro che Montipò devia sulla traversa, poi ha la tenacia di andare a prendere il pallone e innescare il raddoppio". Viene apprezzato anche l'ingresso di Olivier Giroud: "Una palla al bacio per Leao che potrebbe valere l’1-3, gran lavoro da pivot". Infine anche Stefano Pioli si merita il 6.5: "Anche ritoccando leggermente l’assetto nella ripresa, impedisce al Verona di completare la risalita: scelte giuste, protegge la quinta vittoria consecutiva e allunga sulla Juve".