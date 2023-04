Le pagelle del CorSport: "Origi sbaglia tutto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il titolo delle pagelle del CorSport questa mattina è assolutamente indicativo dell'andamento della partita di ieri sera contro l'empoli: "Origi sbaglia tutto". Gara da dimenticare per Divock Origi, non la prima in questa stagione, che si prende un 4: "Sbaglia praticamente tutto. Fischi assordanti da parte di San Siro". Bocciati anche Bennacer e Rebic (5), oltre che Stefano Pioli (5): "Due punti persi". Leggera insufficienza (5.5) per i terzini Calabria e Theo, ma anche per Giroud, Diaz e Leao il cui ingresso non ha sortito i risultati sperati. I migliori sono Tonali, Saelemaekers e Florenzi (6.5).