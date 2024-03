Le pagelle del CorSport: Pulisic il migliore, Maignan salva ed esce

Le pagelle dei Corriere dello Sport questa mattina sono molto positive per il Milan: e non può essere altrimenti. I rossoneri hanno vinto contro lo Slavia Praga 3-1, chiudendo la pratica già nel primo tempo senza nessun tipo di appello. La palma di migliore in campo se la prende Christian Pulisic, ancora una volta decisivo, premiato con un 7.5 in pagella: "Tre gol di fila non li aveva mai segnati in carriera. E’ l’oro del Milan, quanta qualità sulla fascia destra. Pure all’Eden Arena lascia il segno sbloccando la partita. Stagione da protagonista con 11 reti fino qui, eguaglia la sua miglior annata al Chelsea". Ma lo stesso voto se lo merita anche Rafael Leao: "Inizio timido, si fa ipnotizzare dal portiere dello Slavia. Si rifà poco dopo servendo un pallone al bacio per Pulisic, e confeziona il vantaggio milanista a Praga. Tira fuori dal cilindro una conclusione eccezionale per il 3-0 rossonero".

Molto positive anche le prove di Ruben Loftus-Cheek e Theo Hernandez, 7.5. La valutazione dell'inglese: "Continua a dominare in questo 2024 con inserimenti precisi e chirurgici. L’inglese mette il sigillo sul match trovando la sua nona marcatura stagionale. Una delle migliori in carriera". Quella del francese: "Fa buona guardia in difesa contenendo il forcing iniziale dei cechi. Poi si sgancia e chiude una bellissima azione offensiva con l’assist per Loftus-Cheek". Bene anche Gabbia, Musah e Maignan (6.5). Un plauso speciale al portiere rossonero che compie un miracolo sullo 0-0 con la gamba infortunata: "Primi dieci minuti difficili per una brutta botta al ginocchio. Resta in campo giusto il tempo per salvare su Chytil che tira a botta sicura. Poi alza bandiera bianca ed entra Sportiello".

L'unica insufficienza, non grave, è per Malick Thiaw (5.5). Mentre Stefano Pioli viene premiato con un 7: "Chiude la pratica già nel primo tempo con tre gol pesantissimi che spengono l’impeto dei cechi. Ora spera in un sorteggio fortunato nei quarti".