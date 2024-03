Le pagelle del CorSport: Pulisic il più pericoloso, Jovic stecca

Anche le pagelle del Corriere dello Sport questa mattina raccontano di un Milan non brillante ma efficace nella gara di ieri pomeriggio contro l'Empoli. La nota positiva per eccellenza è Christian Pulisic che ha segnato il gol vittoria ed è stato in generale il migliore in campo. La sua valutazione è un 7: "Arriva in doppia cifra in stagione, con la “partecipazione” di Luperto. Anche prima del gol, comunque, era stato il rossonero più pericoloso: sia alla conclusione sia nello scagliare palloni in area". Molto bene, da titolare, Noah Okafor, autore dell'assist e di altre belle giocate sulla sinistra, 6.5: "Sostituto di Leao, serve l’assist a Pulisic. E’ il lampo più brillante, che va ad aggiungersi a qualche altra buona giocata, non adeguatamente sfruttata. Avrebbe dovuto capitalizzare meglio il finale con più campo". L'altro promosso è Pierre Kalulu, premiato con lo stesso voto dell'elvetico: "Chiude provvidenzialmente, dopo l’errore di Thiaw: buon segnale per il futuro, visto che non addirittura giocava dal 29 ottobre".

Fioccano i 5.5, invece, con diversi giocatori che hanno giocato con il freno a mano tirato o si sono visti poco: da Thiaw a Bennacer, passando per Chukwueze e Giroud. Negativa invece su tutta la linea la prova di Luka Jovic che conclude con un 4.5 la sua chance da titolare: "Vero che di palloni ne ha ricevuti ben pochi. Ma lui non è nemmeno andato a cercarseli. Altra stecca da titolare. E non possono bastare i gol da subentrato". Per Stefano Pioli invece arriva un 6: "Vittoria con il minimo sforzo e senza incantare. Sembra una scelta quella di non scoprirsi. Solo che così viene penalizzata la produzione offensiva".