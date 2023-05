Le pagelle del CorSport: si salva solo Tonali, il peggiore è Rebic

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Le pagelle del Corriere dello Sport oggi in edicola sono una valle di lacrime per il Milan, all'indomani della sconfitta con lo Spezia. L'unico a salvarsi davvero è Sandro Tonali (6.5): "Onnipresente. Non molla un centimetro ed è l'ultimo ad arrendersi". Sufficienti anche Maignan e Tomori, non responsabili di quanto accaduto nel secondo tempo del Picco.

Il peggiore è Ante Rebic (4.5): "Avulso dal gioco". Ma tante anche le insufficienze gravi: De Ketelaere, Saelemaekers, Pobega, Ballo-Tourè, Kjaer (5). Anche Stefano Pioli bocciato (5): "Il suo Milan non reagisce più. Crollo con lo Spezia".