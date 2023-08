Le pagelle dell'esordio di Pulisic: migliore in campo ovunque

Christian Pulisic ha avuto un esordio davvero da sogno: subito in gol alla prima ufficiale da giocatore del Milan. Oltre a questo tanti spunti e la palla che apre l'azione del primo gol del Diavolo. Su tutti i principali giornali sportivi è indicato come il migliore in campo. Sulla Gazzetta (7.5) si legge: "Viene da Hershey, famosa per il cioccolato migliore d'America. Ieri, dolcissimo anche CP". Su Tuttosport (7) questo è il giudizio: "In sostanza fa ciò che vuole". Bene anche su Il Corriere dello Sport (7.5): "Gol superlativo che vale un primo tempo perfetto".

TUTTI I VOTI

Gazzetta dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7.5

MilanNews.it: 7.5

Tuttomercatoweb: 7.5