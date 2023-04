Le pagelle della Gazzetta: "Bennacer anonimo. Diaz ha gamba e guizzi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone le pagelle di Milan-Empoli. Il titolo recita: "Bennacer anonimo. Diaz ha gamba e guizzi". Rimandato il centrocampista algerino (5) dopo l'ottima prestazione di Napoli: "Mai così anonimo: non crea e galleggia sulla trequarti". Il peggiore però è Divock Origi (4), per cui la Gazzetta scrive: "Il solito nulla". Insufficienze anche per Rebic (4.5) e i due terzini Theo e Calabria (5.5), oltre che per mister Pioli (5). Il migliore in campo è Tonali (6.5): "Polmoni per due". Maignan senza voto.