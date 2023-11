Le pagelle della Gazzetta dello Sport: Jovic non da Milan, Okafor annullato

Le pagelle del Milan non possono che essere negative questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Le sufficienze, stiracchiate, sono appena quattro, tutte con il 6. Si tratta di Leao, indicato come il migliore dei rossoneri, Maignan, Tomori e Florenzi. Sul portoghese questo il giudizio: "Le uniche forme di vita sono sue creazioni". La poco onorevole palma di peggiore in campo va a Luka Jovic (4) che viene giudicato così: "Spesso fermo, impreciso in controlli e appoggi, mai pericoloso. Non da Milan".

Non fa meglio Noah Okafor, che lo sostituisce all'intervallo (4.5): "Mangiato da Zemura in uno contro uno, non guarda mai la porta". Stesso voto anche per Tijjani Reijnders: "Un raggio di sole, gran palla per il taglio di Calabria. Poi piove, piove come a Milano: un'occasione mancata, le solite soluzioni sbagliate negli ultimi 30 metri". Insufficienza anche per Yacine Adli (5): "In fase difensiva, che fatica: il fallo da rigore, al netto della moviola, è pesante". Anche Stefano Pioli bocciato (4.5), e non può essere altrimenti dopo la prestazione di ieri: "Raddoppia le punte, dimezza l'efficacia: partitaccia. Cento errori tecnici ma nessuna idea paga: squadra slegata, senz'anima".