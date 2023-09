Le pagelle della Gazzetta dello Sport: "Krunic gran serata"

La Gazzetta dello Sport ha dedicato il titolo delle sue pagelle di Roma-Milan al centrocampista rossonero Rade Krunic e ha titolato così: "Krunic gran serata". Il bosniaco (7) non è stato il migliore tra i rossoneri ma senz'altro tra i più positivi: "Presente, prezioso, intelligente". Stesso voto di Rade anche per Leao ("Gol da fenomeno. E va sempre via a tutti"), Giroud ("Tre su tre, capocannoniere"), Reijnders ("Come acqua che scorre: è leggero, non la perde mai.

Che inizio"), Calabria ("Avanti così, prende la patente da mediano"). Il migliore, però, non può non essere Loftus-Cheek che con un 7.5 convince la rosea: "Flash da 'uomo tra i ragazzi': tecnica e fisico, quanto si sente. Cambia la partita con l'azione del rigore: idea e percussione in verticale". L'unica insufficienza (5) va a Tomori.