Le pagelle della Gazzetta dello Sport: Rebic e Diaz i peggiori in campo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non delle belle pagelle quelle pubblicate oggi sul Milan dalla Gazzetta dello Sport. E ci mancherebbe altro vista la prestazione di ieri pomeriggio con i rossoneri sconfitti malamente dallo Spezia. I peggiori in campo sono Rebic e Diaz (4.5 per entrambi). Sul croato: "La sua stagione sciagurata continua. Sbaglia tutto". Sullo spagnolo: "Tante piccole scintille e tanto nervosismo". Si salva Tonali (6.5) e con lui anche Mike Maignan (6.5). Sufficienza anche per Adli (6). Per Stefano Pioli arriva la bocciatura (5).