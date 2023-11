Le pagelle della Gazzetta dello Sport: solo tre sufficienze per i rossoneri

La Gazzetta dello Sport non fa sconti al Milan nelle pagelle uscite questa mattina, all'indomani del deludente pareggio di Lecce. Sono appena tre le sufficienze per i rossoneri. Il migliore in campo è Tijjani Reijnders (6.5): "Un gol, un paio di discese eleganti palla al piede da trequartista modernissimo". Stesso voto anche per Mike Maignan: "La parata su Banda è da supereroe". L'altro sufficiente è Malick Thiaw (6).

Male tutti gli altri, a partire da Musah, peggiore in campo (4.5): "Pensavamo che da esterno basso potesse svoltare e dare una soluzione al Milan. Invece crolla e non fa meglio nel finale da ala. Partitaccia". Male anche Chukwueze e Krunic (5). Stesso voto anche per mister Stefano Pioli: "Dovrà cominciare a chiedersi il perché di questo su e giù".