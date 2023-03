Le pagelle della Gazzetta dello Sport: "Thiaw giocatore vero"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I riflettori, nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, se le prende Malick Thiaw, autore di una prestazione maiuscola in difesa su uno come Harry Kane: "Thiaw giocatore vero", recita la rosea. Per il centrale tedesco il voto è 7.5, valutazione che viene data a tantissimi altri calciatori rossoneri: Kalulu, Tomori,Theo Hernandez. Ma c'è anche chi ha fatto meglio, ovvero Mike Maignan che si prende un bell'8: "Portiere super". Stesso voto anche per il condottiero Stefano Pioli: "Milan preparato e preparato bene". Altri voti positivi per: Tonali, Diaz, Leao, tutti premiati con un 7. Nessuna insufficienza.