Le pagelle della Gazzetta: Kalulu disastroso, Bennacer l'uomo in più

Nel pareggio amaro di Lecce qualche rossonero riesce ad arrivare alla sufficienza, ma non Tatarusanu, che secondo la Gazzetta dello Sport è da 5,5: non si può definire colpevole, ma l'uscita a vuoto sul cross di Gallo è terribile. Della linea difensiva si salvano solamente Calabria e Tomori, mentre Theo è da 4,5 ("non serve, anzi è nocivo", scrive la rosea), e Kalulu da 4: sbaglia in entrambi i gol. Bene anche Pobega e Brahim Diaz, migliore in campo Bennacer: nella ripresa è ovunque. 4,5 per Saelemaekers, che con Di Francesco ci capisce poco. Sufficienza anche per Leao, mentre Giroud arriva a 6,5 grazie all'assist per il gol di Calabria. Si salvano Dest e Messias nei cambi, malissimo Origi con 5. Bocciato anche mister Pioli, 5 anche per lui.