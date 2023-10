Le pagelle della Gazzetta: Leao e Tomori i migliori tra i rossoneri

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone le pagelle della sfida tra Borussia Dortmund e Milan, indicando Rafael Leao come migliore in campo e Fikayo Tomori subito dietro. Per il portoghese (7) il giudizio è il seguente: "Ok, a volte è vagamente irritante ma se accelera è illegale. Prende due gialli e crea cinque occasioni. Il Milan in avanti è... lui". Stesso voto anche per il centrale inglese: "Calce e martello.

Martello in marcatura, calce per tenere insieme il muro". Prestazioni positive anche per Thiaw e Musah, oltre che buon ingresso per Adli (6.5). Bocciato invece Olivier Giroud (5): "Che errore davanti a Kobel. Presente sì, pericoloso mai". Male anche Calabria e Theo (5.5) ma anche Chukwueze e Pulisic (5.5).