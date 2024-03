Le pagelle della Gazzetta: Leao "meravigliao", Pulisic fa l'americano

I protagonisti indiscussi della trasferta di Praga sono stati Rafael Leao e Christian Pulisic, su questo non ci piove. E sono i protagonisti, di conseguenza, anche delle pagelle della Gazzetta dello Sport questa mattina. Tra i due come migliore in campo la spunta il portoghese, con la valutazione di 7.5: "Rieccolo, il Leao 'meravigliao'. Velocità e sana leggerezza, l'assist a Pulisic e un fantasmagorico gol". Per l'americano solo mezzo punto in meno: "Ci è voluto un po' ma si è messo a fare l'americano come si deve. Terzo gol di fila e prima della rete una discesa da sprinter su cui è bravo il portiere". Anche l'altro autore del gol, Loftus-Cheek si merita un 7: "Quattro partite di Europa League e 4 gol, media straordinaria. Fisicità in dosi massicce e tempi giusti di inserimento. Muro tra attacco e centrocampo".

Il 7 lo prende anche Maignan, pure se gioca solo 15 minuti, ma è meritatissimo perchè salva tutto sullo 0-0: "Nonostante il ginocchio ammaccato, dice di no a Chytil sullo 0-0. Decisivo, se lo Slavia fosse andato in vantaggio si sarebbe scatenato l'inferno. Poi esce". Giudicate positive anche le prestazioni di Gabbia, Theo e Adli (6.5). Mentre sono rimandati due difensori centrali come Tomori e Thiaw (5.5). Per Stefano Pioli il voto è 7: "Partenza in salita, poi con l'espulsione di Holes, la gara diventa in discesa. Nei quarti troverà avversari più strutturati, ma questo Milan, se vuole, può".