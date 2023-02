Le pagelle della Gazzetta: Leao resta nel tunnel, bene Kalulu-Thiaw

MilanNews.it

Le pagelle della Gazzetta dello Sport questa mattina pongono ancora l'accento sulla prestazione in colore di Rafael Leao, etichettato dalla rosea come il peggiore con un 5: il portoghese è "ciondolante" e viene arginato da Djidji. Anche Kjaer giudicato appena sotto la sufficienza (5.5). Oltre a Olivier Giroud (7), autore del gol vittoria che si prende gli onori di migliore in campo, molto bene anche gli altri due difensori Pierre Kalulu e Malick Thiaw: anche per loro un bel 7 pieno in pagella. Segnali di ripresa per Tonali e Theo (6.5).