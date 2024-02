Le pagelle della Gazzetta: Leao-show, Adli convince in regia. Giroud sfortunato

vedi letture

Anche le pagelle della Gazzetta dello Sport sono positive per quanto riguarda il Milan, con Leao e Adli che sono indicati come i migliori. Questo il giudizio per Rafael Leao (7.5), migliore in campo della sfida: "Il gol è un graffito di TvBoy: appare dal nulla, con stile. Di più, ha voglia, è propositivo, crea per Loftus-Cheek e Pulisic.". Per Yacine Adli (7), la rosea invece scrive: "Saggio e concentrato: non forza le giocate, è preciso, si stende a chiudere su Koopmeiners. Poi, beh, gioca con gli occhiali 3D: visioni per Pulisic e Bennacer".

A fare bella figura è anche Stefano Pioli (7): "Rivincita su Gasp: molto meglio lui. Bonus, lo fa con idee non scontate: il 4-1-4-1, Reijnders fuori, Thiaw dall'inizio". Sono ampiamente sufficienti (6.5) anche le prove di Florenzi, Thiaw, Gabbia e Loftus-Cheek. Unica insufficienza, non grave un 5.5, per Olivier Giroud: "Da tradizione, decide col mancino: tocca Holm e causa il rigore, quando calcia trova Zappacosa. Sfortunato".