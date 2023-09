Le pagelle della Gazzetta: "Pioli, solito derby perso. Loftus travolto"

Fioccano i voti negativi nelle pagelle di questa mattina della Gazzetta dello Sport, e non può essere altrimenti per il Milan. Nell'occhio del ciclone Stefano Pioli (4.5): "Solito derby perso. Cambiare tutto dopo quattro derby persi e perdere il quinto più nettamente dei precedenti fa male.

Si è rivisto Mkhytarian cavalcare in rete indisturbato e il Milan subire le transizioni, come nella scorsa stagione". Lo stesso voto è riservato a molti altri: da Thiaw a Calabria, passando per Loftus-Cheek, Chukwueze e Pulisic. Il migliore, se così si può definire, è Mike Maignan (5.5): "Nel complesso deve essersi sentito nudo, come sotto la doccia, senza difesa e senza filtro in mediana".