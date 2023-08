Le pagelle della Gazzetta: "Pulisic dolcissimo. Reijnders, uomo con la torcia"

Le pagelle della Gazzetta dello Sport elogiano soprattutto i nuovi arrivi in casa rossonera. Tra le fila del Milan sono pochissimi i voti negativi, quasi nessuno. Il migliore in campo è Christian Pulisic (7.5) che viene definito "dolcissimo" come il cioccolato che viene prodotto nella sua città natale in Pennsylvania. Per Reijnders, invece, si parla di "uomo con la torcia": si muove velocemente e illumina il campo con le sue giocate. Bene anche i francesi Maignan e Giroud (7). Per Loftus-Cheek la sufficienza (6). L'unico sotto il 6 è Calabria (5.5).