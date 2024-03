Le pagelle della Gazzetta: Pulisic necessario, Tomori sulla via del recupero

Le pagelle del Milan sulla Gazzetta dello Sport si aprono con il 6 alla prestazione complessiva che racconta il pomeriggio di San Siro: "Segna, sfiora il raddoppio, non rischia mai ed è secondo. Tutto bello? Sì, ma poco spettacolo, ritmo basso, prevedibilità. La coppa incombeva". Il migliore in campo è Christian Pulisic, senza pochi dubbi, premiato con un 7: "Il gol dal centro spiega quanto importante tatticamente sia l'americano: ala, mezzala, esterno, trequartista. Ormai necessario". Il peggiore è Luka Jovic, 5.5: "Una cosa da ricordare: il movimento ad aprire la difesa quando Pulisic tira. E la media gol si abbassa". Anche Giroud e Calabria vengono giudicati con lo stesso voto.

Non sono pochi i 6.5, tra cui spiccano quello di Tomori e Bennacer, insieme a Reijnders e l'ingresso di Musah. Sul difensore inglese, alla prima da titolare dopo tanto tempo: "Meglio di Thiaw. Almeno più sicuro, attento e reattivo nello stretto, quando l'impostazione bassa obbliga i difensori a scelte in pochi secondi. Sulla via del recupero". Sul centrocampista americano: "Che entrata: ci mette corsa, velocità, impeto, verticalizzazioni. Insomma, quantomeno la voglia di ribellarsi a un certo conformismo". Per Stefano Pioli non si va oltre il 6: "Turnover più che altro in attacco, ma è un titolare a risolvere la giornata. Il tema (l'atteggiamento) è sempre positivo, lo svolgimento un po' meno".