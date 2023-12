Le pagelle della Gazzetta: Pulisic quando serve c'è, Bennacer la chiave

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone voti elevati al Milan e ai suoi giocatori dopo la vittoria contro il Sassuolo, nonostante quest'ultima non sia arrivata certamente con una prestazione spettacolare. Stefano Pioli si merita un 7 con questo giudizio: "Non era facile ricompattare la squadra nella tempesta. Lo ha fatto con coraggio, buttando avanti il Diavolo. Ha avuto ragione".

Il migliore in campo è Ismael Bennacer (7): "Uomo chiave tatticamente, non al fianco di Reijnders ma al fianco di Giroud". Stesso voto anche per il match-winner Christian Pulisic: "Gol decisivo e pesantissimo, dato il momento. Arrivato in doppia cifra. Quando serve, l'americano c'è". Promossi anche Maignan, Theo, Calabria, Kjaer, Florenzi (6.5).

Il voto meno alto è riservato a Rafael Leao (5): "Mai oltre l'uomo, neppure in spazi aperti. Quando darà ciò che promette?" Insufficienza non grave anche per Olivier Giroud (5.5): "Solita generosità ma la squadra non lo trova e lui non fa molto per farsi trovare. Ha vissuto momenti migliori".