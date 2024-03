Le pagelle della Gazzetta: Theo è devastante, Pulisic in estasi

Fioccano i voti positivi nelle pagelle del Milan sulla Gazzetta dello Sport questa mattina. Ma a guardare tutti dall'alto in basso è senza dubbio Theo Hernandez, autore di una prova superlativa per la quale si merita il 7.5 in pagella: "Devastanti la discesa del gol palla al piede dalla mediana e un altro paio di incursioni inarrestabili. Quando è così fa paura". Poco sotto c'è Christian Pulisic, 7: "In estasi. Il nono gol, la traversa, la doppia fase in fascia destra: utilissimo, intelligente, sempre al posto giusto, non spreca un pallone". Anche il terzo marcatore rossonero si merita il 7, Samuel Chukwueze: "Dentro e subito in partita, il 3-1 e un palo sfiorato".

Non segna ma crea pericoli, lo stesso voto di Pulisic e Chukwueze anche per Noah Okafor: "Che partita: il gran tiro parato, la palla dello 0-2 rubata a Dawidowicz, tanto gioco". Promossi, con il 6.5, anche Mike Maignan ("Già recuperato dopo il ko di Praga"), Gabbia ("Ormai titolare aggiunto"), Bennacer ("Molto movimento e tanti palloni"), Reijnders ("Offensivo e incursore"). Chi stona, secondo la rosea, sono Tomori, Giroud e Musah. Per Stefano Pioli arriva un 6.5: "Milan (e lui) sempre sotto esame, risposta positiva con qualche sofferenza. Meglio i singoli del collettivo. Vince e consolida il 2° posto".