Le pagelle di Anguissa: in difficoltà contro un gigantesco Tonali

Il Milan travolge il Napoli a domicilio con un poker che non lascia spazio a dubbi. Anguissa a centrocampo è risultato tra i peggiori degli azzurri. Per la Gazzetta è apparso "stanco e svuotato" e inoltre "sulle sue zolle ha trovato un gigantesco Tonali". Secondo il Corriere dello Sport "non è una questione di atteggiamento: è che non ne indovina una". Molto più breve la lettura di Tuttosport: "Va in difficoltà sul pressing milanista". Questa invece la lettura della sua prestazione da parte di TuttoNapoli: "Si vede poco, quando vince qualche duello poi rovina tutto dal punto di vista tecnico. Nella ripresa rovina quel poco di buono fatto nel primo perdendosi nella confusione del fraseggio". Infine la valutazione di TMW: "Tra i più in difficoltà nella formazione di Spalletti, con diversi errori in fase di appoggio e un contributo limitato a livello di sostanza in mediana".