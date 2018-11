Le pagelle di Bakayoko: giocate sciatte e imprecise, nessuna sufficienza

Ancora insufficiente la prestazione di Tiemoué Bakayoko. Nonostante la vittoria del Milan contro il Genoa, il centrocampista arrivato in estate dal Chelsea non ha guadagnato alcuna sufficienza secondo le pagelle dei principali media nazionali. "Troppe giocate sciatte", secondo il Corriere della Sera mentre Milannews.it scrive che "il motivo per il quale non rinvii via il pallone in occasione del gol del pareggio ospite entra di diritto nei misteri dolorosi di questa stagione". Rimandato, ancora una volta, il francese classe '94.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Milannews.it: 5,5